Astrid Ospina brilla como Señorita Prensa rumbo al Reinado de la Feria Internacional de Barquisimeto 2025

‎Entre luces, colores y una atmósfera cargada de alegría, se llevó a cabo la presentación oficial a los medios de comunicación de las 10 candidatas que disputarán la corona de la Reina de la Feria Internacional de Barquisimeto 2025, en el marco de la celebración del 473 aniversario de la ciudad crepuscular.

El evento contó con la presencia del Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero; y el jurado estuvo conformado por diversos periodistas de la región, entre ellos, Mariangela Pineda, directora de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de la Alcaldía, además de Marinell Daza, directora de Protocolo del ente municipal.

‎De esa manera, el encuentro con la prensa permitió mostrar el talento, carisma y belleza de las jóvenes que representan a las 10 parroquias del municipio Iribarren, cada una con el orgullo de ser embajadora de la tradición, la cultura y la identidad larense.

En un ambiente festivo, los flashes de las cámaras y la ovación del público se mezclaron con el entusiasmo de las aspirantes que desfilaron en el escenario, demostrando su preparación y encanto. ‎Durante la gala, se otorgó la primera distinción especial del certamen: el título de Señorita Prensa 2025, reconocimiento que recayó en Astrid Ospina, representante de la parroquia Santa Rosa, quien conquistó a los comunicadores sociales con su elegancia, simpatía y seguridad.

La triunfadora de la noche, reseñó sentirse agradecida por la distinción y aseguró que dará lo mejor de sí para llevarse la corona, “estoy orgullosa de obtener el título de Señorita Prensa porque representa una recompensa a todo el trabajo realizado; gracias a mi mamá por todo el apoyo recibido, ya que fue ella quien me motivó desde hace tres años y hoy por hoy puedo decir que he crecido profesionalmente y humanamente”, añadió la representante de la parroquia Santa Rosa.

‎Por último, ‎Adriana Castellanos, presidenta de la Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR), notificó que cada una de las chicas han recibido clases de oratoria y entrenamiento físico.