Venezuela brilla en el Panamericano de Karate-Do con un tercer lugar histórico

La selección venezolana de Karate-Do ha dejado en alto el nombre del país al asegurar el tercer lugar en el Campeonato Panamericano de Asunción, Paraguay. Los jóvenes atletas de las categorías cadete, junior, sub-12 y sub-14 demostraron su talento y dedicación, logrando un impresionante total de 25 medallas.

El equipo se llevó a casa cinco medallas de oro, seis de plata y catorce de bronce, una cosecha que refleja el arduo trabajo de la nueva generación de karatecas venezolanos.

Entre los logros más notables, los atletas brillaron en el combate, y conquistaron cinco de las medallas de oro. En la modalidad de Kata (formas), Andrea Moros y Enzo Quintana destacaron con medallas de plata en la categoría Cadete. El éxito también se extendió a la competencia por equipos, donde los conjuntos femenino y masculino de Kata se colgaron doble medalla de bronce, y reafirmaron la solidez del equipo venezolano.

Con este destacado desempeño, Venezuela se posiciona firmemente como una potencia en el karate juvenil a nivel continental, gracias a la formación continua y el desarrollo de sus atletas.