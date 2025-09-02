Reactivan empresas de producción social para impulsar la construcción en Bolívar

En un esfuerzo por dinamizar la economía y fortalecer el sector de la construcción en el estado Bolívar, la gobernadora Yulisbeth García anunció la reactivación de dos importantes empresas de producción social: Granitos Bolívar y Alfarería Hugo Chávez.

Granitos Bolívar ha sido puesta en marcha con todo el equipo necesario para el corte y la logística del granito. Su objetivo es sumarse activamente a la Gran Misión Vivienda Venezuela, aportando materiales de alta calidad para la edificación de hogares. Por su parte, la Alfarería Hugo Chávez ha reiniciado sus operaciones con una capacidad de producción mensual de 720,000 bloques estructurales, lo que equivale a la construcción de unas 290 viviendas al mes.

Después de una década de inactividad, la reactivación de ambas empresas, busca no solo atender la demanda actual de materiales, sino también consolidar un nuevo ciclo económico en la región.

La gobernadora García destacó que esta iniciativa, además de añadir nuevos productos a la economía regional, protege los empleos de más de 70 trabajadores en la empresa Granitos Bolívar. Según la mandataria, estos trabajadores “producen a diario para poner ese sello de calidad llamado ‘hecho con amor en Bolívar'”.