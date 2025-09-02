Pdte. Maduro: más del 90 % de los venezolanos rechazan las amenazas del Gobierno de EEUU

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este lunes que más del 90 % de los venezolanos rechazan tajantemente las amenazas del Gobierno de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el mandatario nacional agradeció la solidaridad abierta, consciente y velada que dan la mayoría de los movimientos sociales de la opinión pública mundial.

Destacó que el repudio absoluto se está viendo reflejado en las diferentes encuestas, porque “el pueblo venezolano es digno, soberano y de paz”.

Agregó que “en Estados Unidos hay un rechazo total a que su Gobierno los meta en una guerra contra los pueblos del Caribe y Suramérica”, dijo.

“Con la verdad de Venezuela derrotaremos todos los relatos, mentiras y manipulaciones y aquí prevalecerá la paz, así lo decreto en el nombre de Dios”, subrayó.

Por otro lado, agradeció la presencia de más de 330 medios internacionales conectados a través de Zoom.