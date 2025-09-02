Pdte. Fesoca: molienda de caña de azúcar incrementó 10 % con respecto a 2024

José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Cañicultores de Venezuela (FESOCA), indicó que la producción actual de azúcar alcanza para abastecer el 60 % del mercado nacional.

Cifras de la Federación Nacional de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), indican que durante la zafra de 2025 la molienda de caña de azúcar se incrementó un 10 % con respecto a 2024 y que el sector ha registrado crecimiento por quinto año consecutivo.

El presidente del gremio, José Ricardo Álvarez, precisó que para la zafra de este año se molieron, aproximadamente, 4.5 millones de toneladas de caña de azúcar, en comparación con las 4.1 millones de toneladas reportadas en 2024.

No obstante, refirió que en los campos nacionales se sembraron unas 4.8 millones de toneladas en esta zafra.

«Lamentablemente, quedaron unas 300.000 toneladas en el campo», dijo.

La producción de este año alcanza para cubrir el 60 % del mercado nacional, indicó el dirigente gremial, quien apuntó que el restante 40 % llega al mercado nacional a través de importaciones, en su mayoría proveniente de Brasil.

Álvarez, fue enfático al destacar la importancia de priorizar la importación de azúcar cruda para procesarla en Venezuela, como un mecanismo para mantener la operatividad constante de los centrales azucareros del país, explicó.