Brindan atención a comunidades Waraos afectadas por la crecida del Orinoco

La gobernación del estado Delta Amacuro ha activado un plan de atención integral para las comunidades Waraos afectadas por la reciente crecida del río Orinoco. Durante el fin de semana, se brindó ayuda a localidades como Araguiamujo, El Remance, Janamana y Boca de Araguao, todas ubicadas en el municipio Antonio Díaz.

Estas zonas son parte de las 60 comunidades que han sido afectadas por las inundaciones en tres municipios de la región, donde más de 3.000 personas han resultado damnificadas.

Más de 600 personas recibieron atención directa, que incluyó servicios de nutrición para adultos y niños, atención médica para madres lactantes y embarazadas, y la entrega de medicamentos, vacunas, ropa y calzado.

Además de la asistencia en las comunidades, se reforzó el sistema de salud local. Aunque curiapo, la capital del municipio Antonio Díaz, no se vio afectada por las inundaciones, su Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y el ambulatorio local fueron dotados con un nuevo cargamento de medicinas para asegurar que la ayuda esté disponible para todos los que la necesiten.