Ministra Delcy Rodríguez supervisa procesos productivos en planta de PDVSA-VASSA

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió este domingo las instalaciones de VASSA, empresa dedicada a la fabricación de aceites, lubricantes y acuosos, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ubicada en el estado Carabobo.

Durante la visita supervisó los planes y procesos productivos de esta importante planta, clave para el parque automotor del país y para el fortalecimiento del encadenamiento industrial nacional.

Rodríguez, aseguró que el sector energético se consolida gracias al esfuerzo de los trabajadores y a la orientación estratégica del presidente Nicolás Maduro.

“Con la visión estratégica del presidente Nicolás Maduro y el compromiso de los trabajadores, el Motor Hidrocarburos avanza con eficiencia para garantizar la buena marcha de la industria energética y posicionar a Venezuela en el mercado internacional”, expresó la funcionaria en su canal de Telegram.

La visión para VASSA es reposicionar sus marcas como referentes en toda la región, tras los efectos de las sanciones unilaterales que afectaron la producción y exportación de todos sus productos.