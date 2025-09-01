Min. Vladimir Padrino: EEUU pretende sembrar desde Venezuela un conflicto en América

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que “Estados Unidos pretende desde Venezuela sembrar un conflicto en América, con las acciones que está tomando”.

Durante el balance de defensa de la soberanía, Padrino instó a estar “pendiente de los acontecimientos del mundo” para no permitir plantar en el territorio venezolano el nazismo que “busca en la humanidad entera el desequilibrio”.

“Hoy vemos a unos EE. UU. retando y desafiando a China, vemos al occidente colectivo que pretende tercerizar una guerra en Rusia, el genocidio en Gaza y el mundo en silencio, pero con un profundo rechazo en el corazón ante tales atrocidades”, expresó.

Resaltó que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en perfecta fusión popular, militar, policial en todo el territorio nacional, podemos decir que tenemos un país en paz, libre de delincuencia, libre de violencia, libre de bandas criminales, libre de organizaciones terroristas no originarias de nuestro país, podemos decir que tenemos un país en paz”.