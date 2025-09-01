Inundaciones repentinas afectan el norte de Tailandia tras depresión tropical

Las intensas lluvias provocadas por los restos de la depresión tropical Nong Fa han causado inundaciones repentinas y daños en el norte de Tailandia, con las autoridades advirtiendo sobre más inundaciones y deslizamientos de tierra.

El temporal, que ahora se desplaza hacia Myanmar, ha activado alertas en Lampang, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Lamphun, Chiang Mai, Tak y Mae Hong Son.

Las autoridades han instado a los residentes en áreas bajas y a pie de colina a mantenerse en alerta.

En Khon Kaen, una inundación repentina anegó más de 100 viviendas durante la noche, mientras que en Chiang Mai, los fuertes vientos derribaron un árbol sobre las líneas eléctricas. En Phitsanulok, el aumento del nivel del río Khek dañó tierras agrícolas y obligó a emitir advertencias con bandera roja.