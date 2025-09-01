Finaliza la oleada de incendios en España: Protección Civil estima 300.000 hectáreas calcinadas

La oleada de incendios forestales que ha azotado diversas provincias de España durante el verano ha llegado a su fin. La directora general de Protección Civil y emergencias, Virginia Barcones, ha confirmado que la situación está estabilizada. Se estima que los fuegos han consumido cerca de 300.000 hectáreas en todo el país.

Según los datos presentados por Barcones, se registraron un total de 93 incendios en toda españa, de los cuales solo tres se mantienen activos, pero ya con un nivel de emergencia bajo. La directora calificó este episodio como “un trágico capítulo en la historia de nuestro país”, refiriéndose a los grandes incendios simultáneos que ocurrieron durante 20 días.

El balance oficial indica que la catástrofe dejó cuatro personas fallecidas y 48 heridas. En el momento más crítico, el 16 de agosto, se gestionaron 23 incendios simultáneos, distribuidos principalmente en Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias y Cantabria. En total, hubo 39 grandes incendios que superaron las 500 hectáreas.

Para combatir el fuego, se movilizaron 5.500 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias a su labor, se realizaron 35.917 evacuaciones, logrando resguardar a la población de las zonas de riesgo.