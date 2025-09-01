Apure: Protección Civil desplegado para atender contingencia por crecidas de ríos

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en una acción coordinada con diversas entidades de Seguridad Ciudadana, ha desplegado un operativo especial en el estado Apure para mitigar los efectos de las recientes crecidas de ríos. Las labores se centran en la troncal 02, específicamente en el tramo entre Las Tabletas y San Juan de Payara, donde la fuerza del agua ha provocado erosión y socavamiento de la vía.

Los equipos de Protección Civil están trabajando sin descanso para contener el impacto del agua en la carretera. Utilizan una estrategia que combina la colocación de sacos de polietileno llenos de material granulado en los puntos más vulnerables, y la instalación de plásticos especiales en el borde de la carretera. Estas acciones son cruciales para evitar que la vía colapse y se mantenga operativa para el tránsito vehicular.

El objetivo principal de este despliegue es salvaguardar la integridad de la infraestructura vial y garantizar la seguridad de las comunidades locales. Las autoridades continúan monitoreando de cerca la situación y se preparan para cualquier eventualidad que pueda surgir.