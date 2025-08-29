Policía francesa investiga el hallazgo de cinco cadáveres en dos semanas en el río Sena

La policía francesa halló este martes el cadáver de un hombre en el río Sena en las afueras de París, a pocos kilómetros de donde hace dos semanas se encontraron a otros cuatro fallecidos, en lo que una organización de defensa de los derechos LGBT sospecha que es una serie de homicidios homófobos.

Los restos fueron hallados en la localidad de Charenton-Le-Pont (en el departamento de Valle del Marne, al sureste de París), pero la fiscalía aclaró que el último cadáver hallado, «a primera vista no presenta lesiones que sugieran violencia», y tampoco se han hallado vínculos entre los dos sucesos.

El cuerpo del hombre, en avanzado estado de descomposición y sin identificación alguna, «flotaba a la deriva en el sena a la altura del muelle de Charenton en Charenton-Le-Pont» cuando lo hallaron policías de la brigada fluvial, explicó la fiscalía.

La policía debe realizarle una autopsia y análisis toxicológicos para determinar cómo murió, agregó la fiscalía.