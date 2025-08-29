Pdte. CINVICRE: industria del vidrio reporta crecimiento de 15 % en ventas en primer semestre de 2025

El presidente de la Cámara de Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios e Industrias Afines (CINVICRE), Víctor Flores, explicó que el aumento de los aranceles a productos importados benefició a las empresas venezolanas.

Para el primer semestre de 2025 las ventas de productos fabricados en vidrio se incrementaron en un 15 %, según la Cámara de Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios e Industrias Afines (CINVICRE).

El presidente del gremio, Víctor Flores, explicó que este incremento fue el resultado de la aplicación de políticas proteccionistas, entre las que destacó el aumento de los aranceles a productos importados que compiten con los de fabricación nacional, algo que ha beneficiado a las empresas venezolanas.

Flores, también indicó que el sector está atravesando una etapa de innovación gracias a la tecnología, lo que ha aumentado la inversión en diseños, sobre todo en el sector de baldosas, que se elaboran con una calidad que les permite competir con productos extranjeros.

No obstante, el representante empresarial apuntó que el sector aún debe enfrentar desafíos relacionados con la falta de financiamiento y condiciones fiscales, los cuales limitan su crecimiento y resaltó que una mejora en estos aspectos incrementaría la capacidad de compra de materias primas y mejorar el flujo de caja.