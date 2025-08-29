Nuncio Apostólico presidirá la misa central de la Virgen del Valle en Margarita el 8 de septiembre

La patrona del oriente de Venezuela tiene su santuario principal en el Valle del Espíritu Santo en Margarita.

El nuncio apostólico, Alberto Ortega Martín, presidirá la misa central de la virgen del valle el próximo 8 de septiembre en la iglesia de Nueva Esparta.

El monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo de la Diócesis de Margarita, expresó que “será un mensaje centrado en la paz del mundo”, destacando la participación del representante diplomático de la santa sede en Venezuela, en el acto de devoción religiosa.

Subrayó que el papa siempre ha tenido una misma línea de mensaje sobre los estragos de la guerra “que le parte el alma, le conmueve muchísimo, y hay un sustrato firme para que pueda haber un acuerdo de paz en muchos sitios del mundo”.

Castro Aguayo, refirió que solo se realizará la misa solemne, estará representada con austeridad, sin ningún acto extra.