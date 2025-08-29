Inundaciones y deslizamientos de tierra dejan una treintena de muertos en noroeste de India

Al menos 32 personas han muerto a causa de varios deslizamientos de tierra registrados en las últimas horas en la zona de Cachemira bajo control de la India a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días.

Según han confirmado las autoridades del país asiático, que informan de una veintena de heridos y han elevado a más de tres mil 500 los evacuados en Jammu y Cachemira.

El mayor deslizamiento de tierra tuvo lugar el martes cerca del santuario hindú Vaishno Devi, ubicado en Katra, cuyos accesos por carretera y tren han quedado cortados, mientras que varios vehículos se encuentran atrapados después de que parte de un puente se haya hundido por las lluvias.

Al menos tres personas han sido dadas por desaparecidas tras ser arrastradas por una crecida cuando intentaban regresar desde el santuario, mientras que otras cuatro personas han muerto después de que varias casas y puentes de madera fueran destruidos por las aguas.

La ciudad Jammu ha registrado durante las últimas horas las mayores precipitaciones en una década, mientras que las aguas en el río Tawi han superado ampliamente su altura a su paso por Udhampur respecto al récord registrado durante las inundaciones de 2014, lo que ha llevado las autoridades a emitir varias órdenes de evacuación por los riesgos crecientes.