España reduce los incendios activos y ve oportunidad de 48 horas para acabar con el fuego

Siguen las labores de extinción de los incendios. Actualmente, hay 14 fuegos activos: Castilla y León, con nueve, es la autonomía más castigada, mientras que Asturias tiene tres fuegos activos y en Galicia queda uno de gran envergadura.

Las condiciones meteorológicas son favorables. La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, aseguró que las próximas 48 horas serán clave para lograr el control de los fuegos gracias a la bajada de las temperaturas y al incremento de la humedad.

Hay un fuego que está generando revuelo en Galicia. Se trata del incendio de Pena Trevinca, la cumbre más alta de la región y patrimonio ambiental del águila real, que nidifica en esta tierra.