En Argentina: protesta de controladores aéreos afecta cientos de vuelos y 15.000 pasajeros

El nuevo paro de controladores aéreos convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) producto de un prolongado conflicto salarial con la empresa argentina de navegación aérea, provocó este martes la cancelación y reprogramación de decenas de vuelos en toda argentina y afectó a más de 170 vuelos y a cerca de 15.000 pasajeros, según estimaciones oficiales y de las aerolíneas.

Desde el gobierno nacional advirtieron que, en caso de incumplimientos, podrán aplicarse sanciones tanto a empresas como a los propios controladores, incluyendo “multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión”, así como infracciones a los titulares de licencias por conductas que afecten la seguridad operacional.

Según EANA, ya se realizaron 17 audiencias sin avances, mientras que el gremio reclama una “propuesta salarial decente” frente a la pauta oficial de aumento del 1 % mensual.

El representante de ATEPSA, Julián Gaday, aseguró en declaraciones radiales el pasado sábado que en septiembre se cumple un año desde el último incremento salarial que recibieron.