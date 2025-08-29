Autoridades en Trujillo supervisan los trabajos que se ejecutan en Isnotú

El gobierno regional trabaja en recuperación vial del tramo Valera – Isnotú, así lo anunció el gobernador Gerardo Márquez, describiendo que el equipo de la empresa de asfalto del estado Trujillo (EMASTRU) trabaja en la recuperación vial del tramo Valera – Isnotú, cómo parte de las acciones que se llevan adelante en el marco de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

En este sentido, el personal de EMASTRU se ha desplegado en los recientes días en el mencionado tramo a la altura del sector El Pensil (Escuque) y puente Cano (Valera) con labores de pavimentación en carpeta de nivelación y de rodamiento, con más de mil toneladas de mezcla asfáltica colocadas en la última semana.

Cabe destacar que en estos trabajos se ha efectuado una articulación con el ministerio de Transporte. Además del asfaltado, se prevé la demarcación y colocación de tachas reflectivas en aras de brindar a propios y visitantes vías en óptimas condiciones para el tránsito seguro de la feligresía.