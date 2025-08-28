Suben a nueve los muertos por el impacto del tifón Kajiki en Vietnam y Tailandia

Al menos nueve personas han muerto y tres permanecen desaparecidas por el impacto del tifón Kajiki en Vietnam y Tailandia, países donde ha causado inundaciones y corrimientos de tierra.

El Gobierno de Vietnam, donde Kajiki tocó tierra el lunes en la región centro-norte con ráfagas de viento de hasta 150, informó hoy en su portal oficial sobre la muerte de siete personas y 34 heridos, mientras los equipos de rescate buscan a un desaparecido.

Hanói, que planeó la evacuación de medio millón de habitantes antes de la llegada del tifón, indicó además que unas 10.000 casas quedaron dañadas o sufrieron inundaciones, que también afectaron a más de 81.500 hectáreas de cultivo de arroz y provocó la muerte de unas 2.000 cabezas de ganado.

Kajiki, que se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical, también dejó el martes fuertes precipitaciones en Laos y Tailandia.