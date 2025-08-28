Importación de azúcar se redujo en 96 % y de maíz blanco en 100 %

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez informó la compra de alimentos en mercados internacionales ha disminuido, como parte de una política de sustitución de importaciones. En ese sentido, afirmó que la importación de rubros como el azúcar disminuyó en un 96 % y de maíz blanco en un 100 %.

«Esto no quiere decir que no haya azúcar en el país, sino que la que se comercializa en el territorio es de producción nacional», destacó Rodríguez, quien detalló que de igual forma se ha reducido la importación de arroz paddy en un 72 %, la compra de frijol de soya disminuyó un 12 % y la de torta de soya en un 20 %.

Con estos datos, la alta funcionaria aseveró que el país cuenta con un abastecimiento alimentario de 98 % y que esto es el resultado de «inversión, producción y ahorro de divisa a través de la sustitución estratégica de importaciones».

Durante el Consejo Nacional de Economía, realizado el lunes 25 de agosto, la vicepresidenta del país indicó que ha habido un incremento del 20 % en las transacciones comerciales en el país, “con esfuerzo e inventiva propia”.