Fiscal General anuncia inicio de la tercera fase del Plan Nacional de Seguridad Vial

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de la tercera fase del Plan Nacional de Seguridad Vial, el cual tendrá como objetivo central la atención a motorizados.

En rueda de prensa, el titular del Ministerio Público (MP) detalló que esta fase tendrá como lema: “Si enciendes tu moto, no apagues tu vida”, que contempla un despliegue operativo en zonas sensibles en todas las regiones del país.

Saab, indicó que en esta etapa, al igual que en las anteriores, se contará con la participación de fiscales especializados, cuerpos policiales y organismos de prevención, así como la difusión de mensajes en 168 salas de cine.