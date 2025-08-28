En Mérida: reportan 60 % de ocupación hotelera durante temporada vacacional

La Corporación Merideña de Turismo reportó que, durante la temporada vacacional, la ocupación hotelera en el estado Mérida alcanzó un 60 %.

Inti Sarcos, presidente del organismo, aseguró que se trata de «muy buenos números» y que estiman un incremento en las tres semanas próximas, tiempo en el que culminará el asueto.

Sarcos, subrayó que la ocupación hotelera de 2025 supera la de años anteriores y que el estado andino «ha tenido una excelente receptividad por parte del turismo nacional» pese a la contingencia que presentó la entidad, ocasionada por las intensas lluvias que se registraron el país en los últimos meses.

El directivo destacó que entre los lugares más visitados por los turistas están el Sistema Teleférico Mukumbarí, la Laguna de Mucubají «y los monumentos del Páramo, así como el Zoológico de Mérida, en el cual nacieron tres leoncitos dentro del parque, algo histórico».