UCV logra premio internacional por innovación en educación con inteligencia artificial

La Universidad Central de Venezuela (UCV) ha sido reconocida a nivel mundial por su innovador proyecto de microcertificación en inteligencia artificial (IA) para docentes. La universidad recibió el prestigioso premio otorgado por el Centro Internacional para la Innovación en la Educación Superior (ICHEI) de la UNESCO. Este galardón sitúa a la UCV como un referente en la adopción de tecnologías de vanguardia para fortalecer la educación en la región.

El programa, diseñado para integrar la ia en los procesos educativos, se ha centrado en capacitar al cuerpo docente de la UCV. En su primera fase, ya ha formado a más de 250 profesores de distintas facultades en el uso de herramientas de ia aplicadas a la educación.

La plataforma de aprendizaje está completamente en español, incluye casos de estudio propios del país y las actividades están pensadas para un bajo consumo de datos.

El premio contó con 66 candidaturas de 29 países, lo que resalta la importancia de este reconocimiento.