OMS alerta que el 71 % de los trabajadores mundiales están en riesgo por el calor extremo

Según un nuevo informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), miles de millones de trabajadores de todo el mundo necesitan más protección contra el calor extremo en el lugar de trabajo, ya que el cambio climático hace más frecuentes las condiciones sofocantes.

El informe señala que miles de millones de personas ya están expuestas a un calor peligroso en el trabajo, lo que aumenta su riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el calor, como insolación, deshidratación y enfermedades renales.

Más de 2.400 millones de trabajadores están expuestos a un calor excesivo, lo que representa el 71 % del total de la población activa mundial. Los autores del informe afirman que sus conclusiones deben servir de advertencia para tomar medidas.

Se necesitan medidas a nivel de la comunidad local, en las empresas, las instituciones y las escuelas, señaló. Los empleados también son responsables de garantizar unas condiciones de trabajo seguras y sin riesgos.