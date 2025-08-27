Más de 100 familias regresaron a sus hogares en Amazonas luego de la crecida del río Orinoco

Más de 100 familias pudieron regresar a sus hogares en el estado Amazonas después de casi dos meses de haber sido desplazadas por la crecida del río Orinoco. El gobernador Miguel Rodríguez informó que en total 119 familias, que se encontraban en refugios temporales, han iniciado su retorno en los municipios de Atures, Autana y Atabapo.

El mandatario regional indicó que la fase de retorno se ha completado con éxito y anunció que, en los próximos días, la gobernación comenzará la evaluación de los daños en las viviendas para iniciar su recuperación. A pesar de las recientes lluvias intensas en Puerto Ayacucho, el nivel del río Orinoco sigue bajando de manera constante.

La estación hidrométrica más reciente reporta que el río se encuentra en 52.04 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un descenso significativo de 1.46 metros desde el pico máximo alcanzado este año, que fue de 53.50 metros. Este descenso ha permitido que la comunidad inicie el camino de regreso a la normalidad.