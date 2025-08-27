En España: el gobierno declara zonas gravemente afectadas por incendios

España ha sido azotada por catastróficos incendios forestales, lluvias torrenciales e inundaciones en los últimos días. Importantes destrozos, pérdidas humanas y económicas han expuesto las vulnerabilidades del país.

El gobierno, en su primer consejo de ministros tras el período vacacional, aprobó la declaración de «zonas gravemente afectadas por una emergencia» a los territorios damnificados por las alteraciones climáticas recientes en españa; y habilitó un procedimiento para ayudar a las personas que han visto sus viviendas arrasadas.

El gabinete de Pedro Sánchez mostró también la disposición de redimensionar aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático, al crear una comisión interministerial para ese fin.

La declaratoria de emergencia sirve para agilizar la respuesta del ejecutivo en las zonas devastadas mediante ayudas económicas directas y exenciones fiscales.