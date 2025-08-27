Diócesis de Guanare lista para los 373 años de la Virgen de Coromoto

La diócesis de Guanare ha revelado su agenda de actividades para celebrar los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y el 73 aniversario de su coronación canónica como patrona de Venezuela. Las festividades incluirán eventos religiosos, culturales, deportivos y recreativos para toda la familia.

El obispo de Guanare, Monseñor Owaldo Araque, destacó la importancia de esta celebración y anunció un cambio significativo en la liturgia.

“Este año, la eucaristía se celebrará al aire libre, tal como lo hizo el papa Juan Pablo II en su visita, para poder recibir a la mayor cantidad de fieles”, afirmó.

Monseñor Araque extendió una invitación a todos los devotos, asegurando que se están preparando para ofrecer la mejor atención a quienes acudan a este encuentro de fe.

El día central de la celebración será el próximo 8 de septiembre, con dos misas principales programadas para las 11:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde. La jornada culminará a las siete de la noche con la tradicional serenata en honor a la Virgen de Coromoto.