Activan plan de emergencia para optimizar disposición de desechos en el Relleno Sanitario La Ciénaga

Se ha activado un plan de emergencia para optimizar la gestión de desechos sólidos en el estado Zulia. Representantes del Ministerio del Ecosocialismo, la gobernación y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco firmaron un acuerdo para iniciar de inmediato un plan de adecuación integral en el Relleno Sanitario La Ciénaga, ubicado en el municipio Jesús Enrique Lossada.

El objetivo principal es asegurar el funcionamiento del relleno sanitario frente a los eventos climáticos y las ondas tropicales que afectan al país.

La medida busca evitar que las lluvias colapsen las vías de acceso, garantizando así que los camiones recolectores puedan operar sin interrupciones y mejorando las condiciones generales del lugar.