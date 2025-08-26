Más de 100 mil afectados en isla Hainan tras paso del tifón Kajiki por China

El paso del tifón Kajiki afectó a más de 100.000 personas a su paso por la provincia isleña china Hainan, donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos tras fuertes lluvias y vientos.

El tifón atravesó el domingo zonas costeras de la ciudad turística Sanya, en la costa meridional de la isla, y después se dirigió hacia el centro de la isla afectando a 102.500 personas, cifra preliminar que ofrece hoy la agencia estatal Xinhua.

Hasta ahora no se han reportado fallecidos por el paso del tifón, que sí causó daños en carreteras, sistemas de suministro de agua, instalaciones eléctricas y de comunicación en varias ciudades, además de la caída de árboles e inundaciones en algunas zonas.

Además de desplegar 10.000 efectivos del ejército, unidades de la policía armada y equipos de bomberos, los órganos provinciales han asignado más de 770.000 lotes de emergencia para apoyar las labores de control de inundaciones y limpiar carreteras en las zonas gravemente afectadas.