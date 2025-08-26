Fiscal Saab: MP ha atendido a más de 3 millones 600 mil personas en toda su gestión

Durante la jornada “El Ministerio Público va a tu comunidad” en la Plaza Rolando de Barcelona, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que más de 102.546 personas han sido atendidas a nivel nacional a través de las acciones de justicia de calle.

Acompañado por 22 fiscales y el personal que labora en la sede del Ministerio Público en Anzoátegui, Saab, explicó que solo en el evento de este sábado se atendieron aproximadamente 150 ciudadanos, recibiendo denuncias, ofreciendo orientaciones y agilizando causas.

“Es un gran logro atender de manera directa a nuestro pueblo”, afirmó.

Sumando estas cifras de atención brindada directamente en los despachos fiscales en conjunto con los programas en las calles, el número asciende a 3.666.379 personas atendidas.