España: la extinción de los incendios evoluciona favorablemente

El escenario de los incendios forestales en España es “favorable pero muy lento” y sin bajar la guardia, ha dicho este domingo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que ha explicado que en la actualidad hay 15 incendios activos.

De esos incendios hay 14 fuegos que se encuentran en situación operativa 2 que requieren el apoyo de medios estatales, y de ellos 10 se sitúan en Castilla y León, 3 en Asturias y uno en Galicia.

Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Barcones, ha remarcado que las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción y ha agradecido su labor a todos los efectivos autonómicos, estatales y europeos implicados.