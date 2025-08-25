Aeropuerto de Maiquetía registró incremento del 60 % en la movilización de pasajeros

Durante la temporada vacacional, se contabilizó un incremento en la afluencia de turistas a destinos nacionales e internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Nueva Esparta, Táchira, Maracaibo, Los Roques y Canaima son los destinos más solicitados por los viajeros. En función de cada aerolínea y destino, los boletos se pueden adquirir desde 50$ en adelante.

Germán Volcán, prestador de servicios, indicó que durante la temporada de descanso, los lugares más visitados son Los Roques y Porlamar, este último mantiene una alta afluencia de turistas durante el año.

Las agencias de viajes ofrecen diferentes opciones turísticas, donde se incluyen boleto, hospedaje y atención. Volcán, aseveró que los planes cuentan con un sistema de financiamiento, donde el pasajero puede cancelar el 50 % del boleto mientras que el restante puede cancelarlo a cuotas.