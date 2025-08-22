Turismo venezolano busca posicionarse en mercado italiano

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, se reunió con la embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo, y la cónsul general en Nápoles, Esquía Rubín. Gómez informó que se trató de «un fructífero encuentro», a los fines de seguir diseñando los planes que permitan al país mostrar su amplio potencial turístico en el mercado europeo.

Las estrategias específicas que están diseñando para atraer turistas italianos a Venezuela incluyen:

Diseño de aviones turísticos que destaquen el amplio potencial de Venezuela, enfocándose en sus riquezas naturales, culturales y diversidad de atractivos.

Desarrollo de agendas conjuntas mediante reuniones y videoconferencias entre la ministra de turismo de Venezuela, los cónsules en Italia y operadores turísticos italianos, con el fin de crear proyectos turísticos adaptados al mercado europeo, especialmente al italiano.

Promoción de Venezuela en el mercado italiano mediante campañas que resalten la seguridad, infraestructura, belleza natural y hospitalidad del país como destino turístico.

Aprovechamiento de los vínculos culturales e históricos entre ambas naciones, incluyendo la migración italiana en Venezuela, para crear un turismo experiencial que fomente el intercambio cultural y de raíces.