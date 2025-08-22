Merengue desde el Corazón a lo más Alto: Diveana lanza “My Playlist Homenaje a Rubby Pérez”

La reconocida cantante venezolana Diveana, conocida como “Tu Reina” del merengue y el techno merengue, presenta la nueva edición de “My Playlist” esta vez rindiendo tributo al inolvidable Rubby Pérez, una de las voces más alta y querida del merengue.

Esta sexta entrega del concepto es un recorrido emocional y musical por la trayectoria de Rubby Pérez, a través de una selección de canciones emblemáticas como “Sobreviviré”, “Fiesta para dos”, “Cobarde”, “De color de rosa”, “Buscando tus besos”, “Dame veneno”, “Hipocresía”, “Tú vas a volar” y “Volveré”.

Con su característico estilo, energía y pasión, Diveana interpreta cada uno de estos temas como un homenaje sentido y profundo a quien considera un pilar del género y gran influencia en su carrera.

El video fue rodado en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela en la Instalaciones de Villa Le Brioche junto a su Orquesta que la acompaña por toda Venezuela.

“Tu voz nunca dejará de sonar en nuestros corazones, serás eternamente la voz más alta del merengue y agradeceré a Dios siempre el haberte conocido. Vuela alto, querido Rubby”, expresó Diveana con gran emoción al anunciar este lanzamiento.

Con una carrera que comenzó como vocalista de “Los Melódicos” y que la llevó a consolidarse como solista con gran éxito en América Latina, Diveana ha sabido mantener viva la esencia del merengue a través de su potente voz, carisma escénico y una propuesta artística en constante evolución.

