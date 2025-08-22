Incautados 433 kilogramos de sustancias estupefacientes en Apure

Este miércoles, el vicepresidente Sectorial de Política Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó sobre la incautación de 433 kilogramos de marihuana en el estado Apure.

Este operativo contó con la presencia del Comando Nacional Antidrogas (CNA), órganos de seguridad ciudadana y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y representantes del Ministerio Público.

El Superintendente Nacional Antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea, desde el lugar de los hechos detalló que este hallazgo tuvo lugar cuando los órganos de seguridad y vigilancia costera “efectuaron esta importante incautación de 15 bultos, localizados en una vivienda en estado de abandono”.

Ferrer Sandrea indicó que, tras la detección del material estupefaciente, expertos en la materia, determinaron que se trataba de 737 envoltorios de marihuana, con un peso bruto de 433 kilogramos.

Finalmente, el Superintendente Nacional Antidrogas, informó que este procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía Décima Quinta con competencia en materia de drogas.

Cabe destacar que el desarrollo de estas acciones forman parte de la lucha frontal contra en tráfico ilícito de drogas y del combate a los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada en el territorio nacional.