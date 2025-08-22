Inicio / Noticias / Culturales / Gobernador Reyes Reyes: tendremos la mejor Feria de Tintorero 2025

Gobernador Reyes Reyes: tendremos la mejor Feria de Tintorero 2025

22 de agosto de 2025 - 4:06 pm Culturales, Regionales 79 Vistas

El Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, llevó a cabo un encuentro con el comité organizador de la trigésima Feria de Tintorero, un evento que promete ser un gran atractivo para los habitantes de la región y visitantes.

La feria se llevará a cabo desde el miércoles 27 hasta el domingo 31 de agosto y ofrecerá una experiencia única para todas y todos.

En la reunión, el Gobernador estuvo acompañado por la Alcaldesa del municipio Jiménez, Carmen Silva, directores de diversas instituciones del estado y representantes del Gobierno Nacional, quienes se comprometieron a hacer de esta feria un evento inolvidable. Durante su intervención, Reyes Reyes destacó la importancia de la feria como un espacio para la celebración cultural y la convivencia, así como un motor para la economía local.

“Van a ver cosas inimaginables en estas ferias, así que los invito a que vayan y se cercioren de que será la mejor feria de Tintorero”, afirmó el gobernador, animando a todos los ciudadanos a participar y disfrutar de esta festividad que promete sorprender.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados