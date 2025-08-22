España registra casi 400.000 hectáreas calcinadas y 37 detenciones debido a los incendios

El clima húmedo y las lluvias han ofrecido cierto alivio a las autoridades españolas en su lucha contra los incendios que desde hace semanas devastan gran parte del país, actualmente se registran más de 391.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, según datos del sistema europeo de información sobre incendios forestales.

A pesar de que aún permanecen activos 40 incendios en todo el país, la lluvia que está cayendo en la península, especialmente en la provincia León que podría ayudar a los bomberos a controlar la situación allí, lo que permitiría a las autoridades centrar sus esfuerzos en otras zonas.

Este miércoles el presidente de la comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que las labores de extinción avanzan de manera favorable gracias a la mejora de las condiciones climáticas.

Mañueco, ha presentado un plan de ayuda para los afectados, que contempla ayudas de 500 euros para quienes hayan tenido que evacuar sus hogares y de hasta 185.000 euros para quienes hayan perdido su casa debido a las llamas.