CAVETURK inicia gira en Lara para fortalecer el comercio exterior

La ciudad de Barquisimeto, reconocida como la región musical por excelencia de Venezuela, fue el escenario elegido para el lanzamiento de la gira de la Cámara Empresarial Venezolana Turca (CAVETURK) con el fin de consolidar las relaciones comerciales y de exportación entre Venezuela y Turquía.

La primera parada tuvo lugar en la sede de la Empresa de Comercio Exterior Lara (EMCOEX), adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico de la gobernación del estado Lara, ubicada en el edificio del Puerto Seco dentro de la Zona Económica Especial.

La delegación de CAVETURK fue recibida por el secretario de Desarrollo Económico, Tomás Elías Reyes, junto con el presidente de la empresa Emcoex, Contralmirante Juan Carlos Romero.

Durante el encuentro, se presentó formalmente la intención de CAVETURK de impulsar y fortalecer las exportaciones de productos larenses hacia mercados internacionales, especialmente Turquía.

Además, se conocieron de primera mano los procesos y avances que esta instancia estatal ha desarrollado para potenciar la economía regional a través del comercio exterior.

Este acercamiento representa una alianza estratégica que, según los líderes empresariales, se concretará en beneficios mutuos y en el crecimiento económico sostenible.