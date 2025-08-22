Activan refugio en Monagas ante el aumento del caudal del río Orinoco

Un nuevo refugio ha sido habilitado en el municipio Sotillo del estado Monagas. El alcalde José Gregorio Maldonado informó que el Complejo Educativo Juana Ramírez “La Avanzadora” servirá como albergue temporal para cinco familias de las comunidades Virgen del Valle y Moscú, ubicadas en la parroquia Los Barrancos de Fajardo.

El alcalde Maldonado aseguró que, aunque el río está subiendo de manera inusual, el gobierno local está preparado.

Maldonado indicó que los organismos de seguridad seguirán monitoreando a las familias en las comunidades afectadas para evaluar sus condiciones y trasladarlas a los refugios en caso de ser necesario.