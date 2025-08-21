Pdte. Fevearroz estima que la producción de arroz supere las 680 mil toneladas este año

El presidente de la Federación Venezolana de Organizaciones Productoras de Arroz (FEVEARROZ), José Luis Pérez, señaló que están iniciando la cosecha de invierno de este año, dado que se sembraron 73.700 hectáreas para este ciclo, siendo un 17 % más de lo plantado el año pasado, en el mismo período.

Resaltó que los arroces «tienen muy buen aspecto», por lo que esperan que «las máquinas y los kilos nos den los rendimientos que vamos a obtener».

Sostuvo que este año han tenido una siembra de 136.685 hectáreas del rubro, si se suman las más de 73.000 hectáreas del ciclo de invierno con las 62.900 del ciclo de verano: «o sea, un 11 % más que el año pasado».

Pérez, puntualizó que el arroz va por «buen camino» y los productores han logrado superar la siembra de 2024, que fue «bastante buena», además, acotó que este año, el sector aspira llegar a producir unas 683.000 toneladas de arroz, lo que cubriría el 76 % de la demanda nacional.

Destacó que si se lograra un mayor financiamiento, así como otros aspectos favorables para el sector, se podría llegar al autoabastecimiento del producto en el país.

El gremialista aseveró que el arroz importado que se encuentra en Venezuela proviene de países como Brasil y Uruguay.