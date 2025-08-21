Casi 80 muertos en un accidente de autobús en Afganistán

La cifra de fallecidos por el accidente de tráfico que ha tenido lugar este martes a la altura de la localidad afgana Guzara, en la provincia de Herat, en el noroeste de Afganistán, ha aumentado a 79, de los cuales al menos 19 son menores, según han informado este miércoles las autoridades del país.

El portavoz del ministerio del Interior, Abdul Matin Qane, ha confirmado los 79 decesos y ha explicado que el siniestro tuvo lugar sobre las 20.30 (hora local), cuando un autobús con decenas de refugiados afganos a bordo colisionó con dos vehículos.

Así, ha señalado que el autobús se incendió poco después del incidente. Informaciones preliminares apuntaban a que tan solo tres personas a bordo del autobús han logrado sobrevivir.

En la víspera, las autoridades iraníes informaron de que 1,2 millones de afganos han sido deportados durante los últimos seis meses desde el país, mientras que está previsto que otros 800.000 sean expulsados de cara a los próximos meses, antes de marzo de 2026.

La OIM estima que unos 250.000 afganos fueron expulsados solo durante el mes de junio, pero la comisión talibán ha disparado esta cifra hasta los 600.000, acelerada por los 12 días de conflicto entre Irán e Israel.