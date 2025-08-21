Alcalde de Iribarren realiza abordaje a la vialidad del municipio

Este miércoles el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, en compañía de Jimdryska Valdivieso, presidenta de Hidrolara; Angélica Yepez, presidenta de Emica y el ingeniero Nelson Torcate, director de la AMTT, realizaron diversas inspecciones para dar inicio próximamente a trabajos de vialidad en las avenidas Venezuela y Los Cardones de la ciudad de Barquisimeto.

Luego de las reparaciones ejecutadas por parte de la Hidrológica en la avenida Venezuela al tubo matriz de asbesto de 48 pulgadas, y la realización de trabajos de 80 metros en la avenida Los Cardones, las instituciones AMTT y Emica intervinieron en función del acondicionamiento de la vialidad.

El alcalde Yanys Agüero expresó su compromiso de seguir trabajando de manera incansable para garantizar que las vías de Iribarren estén en óptimas condiciones.