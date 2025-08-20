Sequía sin precedentes del río Orontes pone en peligro a los agricultores de Siria

Los sirios que viven en la orilla del Orontes atestiguan que este año es el de mayor sequía del que tienen memoria. Este río, de importancia histórica y que discurre desde el Líbano atravesando Siria hacia Turquía, se ha quedado seco, dejando enormes daños medioambientales, humanos y económicos.
Esta sequía amenaza directamente las fuentes de vida de miles de agricultores y pequeños negocios, además de socavar el sector de turismo interno, que dependía del río como un atractivo natural.
A lo largo del cauce del Orontes, desde Hama a la frontera turca, los agricultores viven miseria. Ali Hasan Jatab, campesino desplazado, afirmó que esta temporada lo ha perdido «todo».