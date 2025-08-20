Inicio / Noticias / Internacional / Sequía sin precedentes del río Orontes pone en peligro a los agricultores de Siria

Sequía sin precedentes del río Orontes pone en peligro a los agricultores de Siria

20 de agosto de 2025 - 10:02 am

Los sirios que viven en la orilla del Orontes atestiguan que este año es el de mayor sequía del que tienen memoria. Este río, de importancia histórica y que discurre desde el Líbano atravesando Siria hacia Turquía, se ha quedado seco, dejando enormes daños medioambientales, humanos y económicos.

Esta sequía amenaza directamente las fuentes de vida de miles de agricultores y pequeños negocios, además de socavar el sector de turismo interno, que dependía del río como un atractivo natural.

A lo largo del cauce del Orontes, desde Hama a la frontera turca, los agricultores viven miseria. Ali Hasan Jatab, campesino desplazado, afirmó que esta temporada lo ha perdido «todo».

