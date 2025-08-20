Revisan estrategias y proyectos para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional

En una reunión en Caracas, el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, lideró una jornada de trabajo del Comité Técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC). El objetivo principal de este encuentro fue revisar los avances y ajustar las estrategias en curso para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La sesión se centró en la evaluación de los proyectos actuales, con el fin de implementar mejoras continuas y garantizar la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico para toda la población. Este mecanismo de seguimiento es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento y la capacidad operativa del SEN.

En el ministerio se destacó que, a través de estas reuniones periódicas, se busca consolidar un servicio eléctrico más robusto y eficiente para el país.