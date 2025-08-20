Mujer encuentra diamante de 2,3 quilates en un parque de EEUU

Una mujer de Nueva York ha desenterrado un diamante blanco de 2 quilates en un parque estatal de Arkansas, una gema que dice que será usada en su anillo de compromiso.

Micherre Fox de Manhattan pasó varias semanas en el parque estatal en julio después de decidir buscar un diamante, según un comunicado de prensa de Waymon Cox, superintendente asistente del Parque Estatal Cráter de Diamantes.

La mujer de 31 años de edad, buscó diamantes durante gran parte de julio en un campo de 37 acres que es parte de la superficie erosionada de un antiguo cráter volcánico.

No fue hasta su último día en el parque, mientras caminaba, que ella vio algo brillando a sus pies. El personal del parque confirmó que la gema reluciente del tamaño aproximado del diente canino de una persona, era un diamante de 2.3 quilates.