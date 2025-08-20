Monagas suma cuatro nuevas rutas certificadas por MINTUR

El estado Monagas cerró su participación en la Rueda de Negocios Internacional de Turismo 2025, celebrada en Caracas, con la certificación de cuatro nuevas rutas turísticas por parte del Ministerio de Turismo. Con estas adiciones, la entidad eleva a 49 el número de rutas solicitadas por las alcaldías, el sector privado y las comunidades organizadas, consolidando su posición como un destino turístico completo.

La autoridad única de Turismo en Monagas, Rosy Salazar, destacó que el evento fue una oportunidad de oro para promocionar las maravillas naturales de los 13 municipios del Estado, así como su creciente potencial productivo. Salazar, afirmó que esta participación sirvió de “vitrina internacional” para mostrar los logros de la gestión turística del gobernador Ernesto Luna y destacar a Monagas como una “región que lo tiene todo”.

Las Rutas Turísticas recién validadas por el ministerio de Turismo son: “por los caminos de humboldt” en caripe y piar, “caracol trifásico” en acosta, “un viaje a través del tiempo geológico y la biodiversidad deslumbrante de piar” y “uracoa histórica”. Todas estas rutas han sido diseñadas para resaltar la riqueza natural, cultural e histórica de la región.

El stand de Monagas atrajo a más de 200 empresas del sector turístico que pudieron apreciar el gran potencial natural y la biodiversidad de Venezuela. La delegación regional presentó una variedad de productos autóctonos, como la artesanía indígena de Sotillo, café de Acosta y Caripe, chocolate de Bolívar, curagua de Aguasay, jalea de mango de Maturín y otros dulces típicos, además de los productos de la empresa bufalina, que opera en la región.