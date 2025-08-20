Especialistas recomiendan complementar la caminata con más ejercicios físicos para mejorar la salud

Aunque es un pilar fundamental para una vida saludable, junto con la dieta y el sueño, el ejercicio físico a menudo es el más subestimado y menos practicado. La actividad física es esencial para nuestro bienestar mental y corporal, y su impacto positivo va mucho más allá de la mera estética. Moverse es crucial para prevenir enfermedades crónicas, fortalecer los músculos, y mejorar significativamente nuestro estado de ánimo.

Una de las actividades más accesibles y beneficiosas para la mayoría de la población es caminar, este simple ejercicio cardiovascular puede ser practicado a diario y ofrece una amplia gama de ventajas, como el aumento de la esperanza de vida, la prevención de enfermedades cardíacas y la reducción del estrés y la ansiedad.

Sin embargo, algunos expertos señalan que, aunque es un excelente punto de partida, caminar por sí solo no es suficiente para mantener una condición física óptima.

Para maximizar los beneficios de la actividad física, los expertos recomiendan complementar el ejercicio cardiovascular con entrenamientos de fuerza al menos tres veces por semana.

Esta combinación no sólo acelera el metabolismo y optimiza el uso de las grasas, sino que también contribuye a fortalecer el cuerpo de una manera más integral.