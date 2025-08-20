Descubre los beneficios de practicar pilates en la tercera edad

El método pilates es una excelente disciplina para los adultos mayores, ya que no solo mejora su salud mental sino también su condición física, obtienen mayor flexibilidad, movilidad, así como fuerza, y evitan que la pasividad corporal limite la movilidad a largo plazo, lo cual genera incapacidad.

Lupy Balza, instructora de Gold’s Gym en la sede de Montalbán, señaló que esta disciplina “es un entrenamiento integral y versátil de bajo impacto que establece una conexión entre el cuerpo y la mente, llevando al adulto mayor a realizar una serie de ejercicios que promueven la flexibilidad y la movilidad con movimientos controlados”.

Indicó que la práctica de pilates ofrece múltiples beneficios específicos para las personas de la tercera edad, entre los cuales se incluyen lograr el control corporal preciso, fortaleciendo los músculos débiles y alargando los que están acortados, lo cual aumenta la flexibilidad y reduce el riesgo de caídas.

Este entrenamiento también incrementa la capacidad cardiovascular, evitando el desarrollo de enfermedades, así como también ayuda a prevenir condiciones médicas comunes en esta etapa de la vida como la sarcopenia (pérdida de masa muscular) y la osteopenia (disminución de la densidad mineral ósea), aseguró la instructora.

Balza, agregó que esta práctica es beneficiosa para aliviar trastornos y dolencias de la columna vertebral y la espalda. Además, ayuda a combatir lesiones asociadas a la osteoporosis, artritis, artrosis y lordosis, entre otras, mejorando la calidad de vida de quienes las padecen.

¿Cómo son las rutinas de pilates?

Las clases se adaptan a las necesidades específicas de cada persona adulta mayor. Comienzan con un acondicionamiento neuromuscular para preparar los músculos, las articulaciones y el sistema respiratorio, indicó la instructora Balza.

Durante las sesiones de pilates se trabaja todo el cuerpo, desde extremidades superiores e inferiores hasta el abdomen y el piso pélvico, mejorando la postura, así como también manteniendo la columna vertebral alineada, explicó.