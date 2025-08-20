Cacao venezolano arrasó con 14 premios en los Chocolate Awards de América Latina y el Caribe 2025

La marca “Delirio Chocolate” arrasó en la competencia 2025 de chocolateros artesanales de América Latina y el Caribe de los International Chocolate Awards.

Un total de 14 premios y reconocimientos especiales, en diferentes categorías, obtuvo esta casa chocolatera en su tercera participación en esta competencia regional.

Su chocolate blanco, su color oscuro con inclusiones de naranja y su color negro de origen se posicionan como los mejores de Latinoamérica y el Caribe.

Estos premios impulsaron a la marca Delirio a participar en 2023 y 2024 siendo reconocidos con la medalla de bronce y otros premios.

Este 2025 delirio también triunfó en París con cuatro de sus barras de chocolate elaboradas con cacaos de orígenes.

Las cuatro tabletas de orígenes galardonas fueron la Ocumare 61, con 72 % cacao de la hacienda El Pilar; la esencia de Chuao, con 70 % cacao de la hacienda Chuao; la Choroní, con 70 % cacao de la hacienda La Sabaneta; y la Barlovento, con 65 % cacao carenero superior.