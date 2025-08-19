Venezuela avanzó a las semifinales de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas

Venezuela consiguió este lunes el pase a las semifinales de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas al ganarle a Japón por 4-0 en Williamsport, Pensilvania.

Este es el tercer blanqueo que logra el elenco nacional, conformado por los jóvenes de 10 y 12 años de edad que hacen vida en la academia de Cardenales de Lara, en este torneo después de ganarle a Puerto Rico (5-0) y Canadá (4-0) en las rondas previas.

La semifinal de la llave internacional se jugará este miércoles y esperan por su siguiente rival que saldrá de la llave de Aruba contra China Taipéi.

Hay que tener en cuenta que si Venezuela pierde en la mencionada ronda, se mantendrá con vida en el certamen ya que podrá disputar la segunda semifinal de la región (la de la vía del repechaje) para intentar instalarse en la final.